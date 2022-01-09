Президент Киргизии: в массовых беспорядках в Казахстане могли участвовать граждане страны

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9 января 2022, 16:59

Садыр Жапаров, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что граждане республики могли принять участие в массовых протестах в Казахстане, поскольку многие люди едут туда на заработки.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Но мы будем твёрдо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран»,- написал глава государства в Facebook.

Жапаров отметил, что местные власти в курсе сообщений о задержании в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Ранее сообщалось, что возле посольства Казахстана в Киргизии собрались около 150 человек в поддержку задержанного артиста Викрама Рузахунова. Глава Службы безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь музыканту вернуться на родину.

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