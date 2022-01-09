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9 января 2022, 15:56 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / globallookpress.com

Президент Джо Байден «унижен», так как стратегия Соединенных Штатов по давлению на Российскую Федерацию «разрушилась». Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Таблоид Daily Express привел высказывание бывшего британского посла Тони Брентона, который отметил, что план Вашингтона запугать руководство РФ угрозами введения жестких санкций не сработал. В отношении страны уже действует большое количество рестриктивных мер, однако они фактически никак не повлияли на политику Москвы, указал Брентон. Он ожидает, что возможные новые ограничения тоже продемонстрируют свою неэффективность.

Daily Express, комментируя ситуацию вокруг санкций, пишет, что американский лидер Джо Байден «унижен», поскольку стратегия США по давлению на Россию «разрушилась».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский философ Сергей Дацюк озвучил точку зрения, согласно которой Киев втягивает Вашингтон в ядерную войну с РФ.

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