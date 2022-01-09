Украинский философ Сергей Дацюк: Киев втягивает США в ядерную войну с Россией

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9 января 2022, 10:39

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Киев втягивает Соединенные Штаты в ядерный конфликт с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил некоторое время назад украинский философ Сергей Дацюк.

«На кону стоит опасность ядерной войны, а не победа или поражение Украины», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Дацюк.

По словам философа, Украине, «отстаивая свой суверенитет», следует помнить про «опасность ядерной войны, в которую мы сегодня втягиваем США, вынуждая выступать их на своей стороне».

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее в воскресенье сообщалось, что издание The National Interest предложило Вашингтону заключить с Москвой сделку по Украине, в рамках которой Донбасс может интегрироваться в Россию.

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