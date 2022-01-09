National Interest предложил США заключить с Москвой сделку по Украине, в рамках которой Донбасс может интегрироваться в Россию

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9 января 2022, 08:36 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

На страницах зарубежных СМИ появилась публикация, где Соединенным Штатам предлагается заключить с Москвой сделку по Украине, в рамках которой Донбасс может интегрироваться в Российскую Федерацию.

«В 1955 году Советский Союз и страны Запада подписали договор, по которому Австрия стала единым и нейтральным государством», — напоминает The National Interest (NI).

Издание отмечает, что американским властям следует заключить подобное соглашение с Москвой по Украине. Данные договоренности могли бы гарантировать нейтралитет бывшей советской республики, указывается в процитированном материале.

«Донбасс, который фактически потерян для Украины, в рамках сделки может интегрироваться в состав России. Крым также останется в составе Российской Федерации», — пишет NI.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание NetEasе предрекло, что в случае удара ракетами «Нептун» по Крымскому мосту Украину ждет «яростное возмездие России».

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