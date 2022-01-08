NetEasе: в случае атаки ракетами «Нептун» по Крымскому мосту Украину ждет «яростное возмездие России»

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8 января 2022, 16:21 Источник: «ПолитРоссия»

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украину ждет «яростное возмездие России», если киевские военные атакуют своими крылатыми ракетами «Нептун» Крымский мост. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

«Украинские власти больше не надеются на то, что мировое сообщество поможет им с Крымом. В Киеве полагают, что забрать полуостров у России можно лишь силой», — пишет NetEasе.

Издание рассмотрело сценарий, при котором Украина ударит ракетами «Нептун» по Крымскому мосту. Предполагается, что это нарушит связь полуострова с материковой частью РФ и облегчит задачу его захвата.

В процитированной публикации допускается, что подобная атака может нанести «серьезный урон» мосту. При этом авторы NetEasе предрекли, что киевскую сторону ждет «яростное возмездие России».

Китайское издание отметило, что Москва нанесет ответный удар. В своем текущем состоянии украинская армия не способна противостоять силам РФ ни на море, ни на суше, ни в воздухе, указывает NetEasе.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sohu написал, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС несколько часов «водили за нос» американские истребители F-22 вблизи штата Аляска.

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