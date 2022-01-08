Sohu: российские бомбардировщики Ту-95МС несколько часов «водили за нос» американские истребители F-22 вблизи Аляски

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8 января 2022, 15:46 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС несколько часов «водили за нос» американские истребители пятого поколения F-22 вблизи Аляски. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад Ту-95МС взлетели с аэродрома на Чукотке и взяли курс на северную часть Тихого океана. В ходе своей миссии боевые машины вошли в зону действия американских систем ПВО и приблизились к воздушному пространству Соединенных Штатов вблизи штата Аляска.

Военные США подняли в небо F-22, но они не смогли перехватить бомбардировщики. Истребители несколько раз приближались к Ту-95МС и пытались заставить их сменить курс, однако российские самолеты всякий раз обходили препятствия на своем пути. Бомбардировщики несколько часов «водили за нос» F-22, отмечает Sohu.

Ранее в субботу сообщалось, что издание The National Interest указало на опасность российского ракетного комплекса «Корнет» для танков НАТО.

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