National Interest: российский ракетный комплекс «Корнет» опасен для танков НАТО

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8 января 2022, 10:54 Источник: «ПолитРоссия»

Бронеавтомобиль «Тигр», оснащенный противотанковым ракетным комплексом «Корнет-Д1», Komsomolskaya Pravda / globallookpre

Российский ракетный комплекс «Корнет» опасен для танков Североатлантического альянса. На это указывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах американских СМИ.

«Пехотные противотанковые управляемые ракеты всегда были сильной стороной российской армии. Во время холодной войны боевые комплексы "Конкурс" и "Метис", стоявшие на вооружении Советского Союза, считались одними из лучших в своем классе, намного лучше американских ПТРК "Дракон"», — пишет The National Interest.

Издание отмечает, что впоследствии «Конкурс» и «Метис» были заменены в войсках РФ на систему «Корнет». Она, в отличие от западных аналогов, обладает большой дальностью действия — восемь километров.

Специально для «Корнета» разработали боеголовку с тандемным зарядом. Его попадание в американский танк M1 Abrams гарантирует пробитие брони машины.

«Корнет» представляет опасность для танков НАТО, делается вывод в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Виктор Баранец заявил о готовности Токио тратить миллиарды долларов на базы США с целью отобрать у России Курильские острова.

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