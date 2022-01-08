Баранец: Япония готова тратить миллиарды долларов на базы США, чтобы отобрать у России Курилы

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8 января 2022, 08:48 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные в Японии, Lance Cpl. Jonathan Willcox / globallookpress.com

Япония готова тратить миллиарды долларов на базы Соединенных Штатов, чтобы отобрать у Российской Федерации Курильские острова. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад стало известно, что Токио и Вашингтон заключили соглашение о расходах, связанных с размещением американских баз на японской территории. Данный документ предполагает, что восточноазиатская страна в период с 2022-го по 2026 годы выделит на содержание военных объектов США 9,29 млрд долларов.

«Все это имеет одну цель — забрать Курилы у России, потому что это “золотой сон” Японии», — заявил Виктор Баранец.

По словам специалиста, Токио намерен «вместе с американцами давить на нас, рассчитывая, что мы сдадимся и отдадим Курилы».

«За это они платят деньги и хотят получить такой товар», — объяснил мотивы японских властей Баранец.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The National Interest написало, что применение американских истребителей F-35 способно остановить российскую армию в случае войны с НАТО в Прибалтике.

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