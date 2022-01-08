National Interest: применение американских самолетов F-35 способно остановить армию России в случае войны с НАТО в Прибалтике

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8 января 2022, 08:01

Истребители F-35A, Senior Airman Koby Saunders / globallookpress.com

Применение американских самолетов F-35 способно остановить российскую армию в случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом в Прибалтике. Об этом говорится в материале зарубежных СМИ.

The National Interest (NI) обратил внимание на то, что в ряде европейских государств уже поступили на вооружение поставленные Соединенными Штатами истребители пятого поколения F-35. Так, первые самолеты получили Дания, Норвегия и Нидерланды. ВВС Финляндии и Швейцарии выбрали F-35 для закупок.

Использование американских истребителей способно остановить российские силы, если произойдет военное столкновение с НАТО на территории Прибалтики, отмечает NI.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes спрогнозировало, что Вашингтон уступит Москве по украинскому вопросу из-за ядерного арсенала РФ, который может уничтожить крупные города на Западе за несколько часов.

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