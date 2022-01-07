Аргументы Недели В мире 13+

Forbes: США уступят Москве по вопросу Украины из-за оружия РФ, которое может уничтожить крупные города Запада за несколько часов

, 14:37 Источник: «ПолитРоссия»

Forbes: США уступят Москве по вопросу Украины из-за оружия РФ, которое может уничтожить крупные города Запада за несколько часов
Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты уступят Москве по вопросу Украины из-за оружия Российской Федерации, которое может уничтожить крупные города Запада за несколько часов. Об этом говорится в публикации американских СМИ.

Как констатирует Forbes, РФ настаивает на том, что соседняя страна не должна стать частью НАТО и предоставлять свою территорию для дислокации военных баз альянса. Издание предрекает, что Вашингтон уступит России по украинскому вопросу из-за оружия, которое имеется в ее распоряжении.

«Москва обладает тысячами ядерных боеголовок. Многие из них способны достичь Америки и Европы. Таким образом, Россия вполне в состоянии стереть с лица земли все крупные города на Западе в течение нескольких часов», — отмечает Forbes.

Также в процитированном материале указывается, что «никто в НАТО не хочет открывать двери Украине».

«Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский считает укрепление связей с Западом ключевым элементом своей внешней политики, по факту его коррумпированная и отсталая страна не принесет ничего ценного Североатлантическому альянсу», — пишет американское издание.

Ранее сегодня сообщалось, что капитан 1 ранга Сергей Горбачев озвучил мнение, согласно которому РФ терпит «очевидное поражение» на многих направлениях Четвертой мировой войны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в боевых операциях.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире