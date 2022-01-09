Посол РФ в Казахстане Бородавкин: вылазка боевиков планировалась заранее с целью дестабилизации на рубежах России

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9 января 2022, 15:25 Источник: ТАСС

протест, фото: t.me/ kazfreee/globallookpress.com

Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин охарактеризовал ситуацию в республике как «заранее спланированную вылазку боевиков», целью которой является «долгосрочная дестабилизация на южных рубежах России».

«На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны»,- пояснил дипломат.

При этом Бородавкин отметил, что замыслам заговорщиков не суждено было сбыться. По его словам, это урок следует усвоить тем, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников.

«Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов»,- добавил посол.

Он напомнил, что из-за «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. Бородавкин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и пожелал скорейшего выздоровления людям, получившим ранения.

Ранее сообщалось, что 10 января президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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