Портал Avia.pro допустил вероятность наступления танков РФ на Киев в случае нападения сил Украины на российских граждан в Донбассе

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9 января 2022, 14:54 Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах отечественной интернет-прессы появилась публикация, в которой допускается вероятность наступления танков РФ на Киев, если Вооруженные силы Украины нападут на российских граждан, проживающих на территории Донбасса.

Сайт Avia.pro привел информацию, согласно которой в районе города Клинцы Брянской области в настоящий момент сконцентрированы батальонные тактические группы из состава всех трех танковых полков 90-й танковой дивизии РФ.

Портал счел возможным сценарий, при котором бронемашины начнут наступление на Киев в случае нападения ВСУ на российских граждан в Донбассе. Расстояние от места дислокации группировки РФ до украинской столицы составляет менее 250 километров, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, философ Сергей Дацюк высказал точку зрения о том, что киевские власти втягивают США в ядерную войну с Москвой.

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