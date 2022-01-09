Киевский журналист Гордон: фактическим президентом Украины является Андрей Ермак

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9 января 2022, 11:43

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Фактическим президентом Украины является руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

«Ермак является фактическим президентом страны, он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава офиса руководил страной, не было у нас никогда. Ермак оказался мощнее, чем самые мощные руководители администрации президента», — отметил Гордон.

Он допустил, что Андрей Ермак может выдвинуться на следующих выборах вместо действующего главы государства Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров высказал мнение о том, что украинский олигархат «готов свергать» Зеленского.

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