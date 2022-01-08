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Бывший депутат Рады Килинкаров: украинский олигархат «готов свергать» Зеленского

, 11:27 Источник: «Украина.ру»

Бывший депутат Рады Килинкаров: украинский олигархат «готов свергать» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Yurii Rylchukukrinform / globallookpress.com

Украинский олигархат «готов свергать» президента страны Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

«Олигархат готов свергать Зеленского», — отметил Килинкаров.

Из слов экс-парламентария следует, что попытка силового отстранения от власти главы государства будет предпринята, когда его действия станут «противоречить интересам американцев». В числе таких возможных шагов Спиридон Килинкаров назвал смену риторики в отношении России.

Как сообщалось ранее в субботу, депутат Народного Совета ДНР Андрей Баевский высказал мнение о том, что территория самопровозглашенных республик Донбасса никогда не будет украинской.

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