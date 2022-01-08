Бывший депутат Рады Килинкаров: украинский олигархат «готов свергать» Зеленского

Украинский олигархат «готов свергать» президента страны Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.
«Олигархат готов свергать Зеленского», — отметил Килинкаров.
Из слов экс-парламентария следует, что попытка силового отстранения от власти главы государства будет предпринята, когда его действия станут «противоречить интересам американцев». В числе таких возможных шагов Спиридон Килинкаров назвал смену риторики в отношении России.
Как сообщалось ранее в субботу, депутат Народного Совета ДНР Андрей Баевский высказал мнение о том, что территория самопровозглашенных республик Донбасса никогда не будет украинской.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.