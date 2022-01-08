Аргументы Недели В мире 13+

Депутат ДНР Баевский: территория республик Донбасса никогда не будет украинской

, 10:24

Депутат ДНР Баевский: территория республик Донбасса никогда не будет украинской
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Территория самопровозглашенных республик Донбасса никогда не будет украинской. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Андрей Баевский, депутат Народного Совета ДНР.

«Мы уже в рублевой зоне. Мы работаем по тем правилам игры, в рамках хозяйственной деятельности, которые определены в Российской Федерации. По тем же самым правилам в рамках пересечения границ товаров и услуг», — отметил парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

По словам Баевского, территория ДНР и ЛНР не украинская и никогда ей не будет.

Ранее в субботу сообщалось, что капитан 1 ранга Сергей Горбачев высказал прогноз, согласно которому Россия не станет завоевывать Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей страны сплотиться вокруг действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева для преодоления кризиса и обеспечения целостности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью