Депутат ДНР Баевский: территория республик Донбасса никогда не будет украинской
8 января 2022, 10:24
Территория самопровозглашенных республик Донбасса никогда не будет украинской. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Андрей Баевский, депутат Народного Совета ДНР.
«Мы уже в рублевой зоне. Мы работаем по тем правилам игры, в рамках хозяйственной деятельности, которые определены в Российской Федерации. По тем же самым правилам в рамках пересечения границ товаров и услуг», — отметил парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».
По словам Баевского, территория ДНР и ЛНР не украинская и никогда ей не будет.
Ранее в субботу сообщалось, что капитан 1 ранга Сергей Горбачев высказал прогноз, согласно которому Россия не станет завоевывать Украину.
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