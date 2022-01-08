Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: завоевывать Украину Россия не будет

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8 января 2022, 09:28 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Завоевывать Украину Российская Федерация не будет. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад капитан 1 ранга Сергей Горбачев.

По его словам, Украина как инструмент влияния Москве не нужна, в мире вопросы доминирования давно решаются через экономику.

«Завоевывать Украину, даже юго-восток, хотя эти люди нам близки, Россия не будет. За последние 30 лет государство Украина и ее юго-восточные области пришли в катастрофическая состояние», — отметил Горбачев.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовит «вторжение» на территорию соседней страны. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что портал Strategic Culture назвал поставки турецких вооружений украинской армии «безрассудным шагом, чреватым катастрофой».

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