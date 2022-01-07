Сайт Strategic Culture назвал поставки Турцией оружия армии Украины «безрассудным шагом, чреватым катастрофой»

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7 января 2022, 15:05 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Поставки Турцией оружия армии Украины представляет собой «безрассудный шаг, чреватый катастрофой». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Портал Strategic Culture отмечает, что Анкара поставляет вооружения для украинской армии, принимающей участие в силовой операции на территории Донбасса. В частности, киевские войска получили ранее турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

«Сознательно вооружать страну в разгар внутренних раздоров — и именно в той точке, где сталкиваются геополитические интересы НАТО и России, — это безрассудный шаг, чреватый катастрофой. Любые поставки, которые дают одной стороне в гражданской войне на Украине военное преимущество, могут нарушить Минские соглашения 2015 года, которые обеспечили прекращение огня в регионе», — указывает сайт.

Как сообщалось ранее в пятницу, американское издание Fobes спрогнозировало, что США уступят Москве по вопросу Украины из-за российского ядерного арсенала, который может уничтожить крупные города на Западе за несколько часов.

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