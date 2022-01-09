Назарбаев сам решил передать пост председателя Совбеза Казахстана Токаеву

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9 января 2022, 11:23 Источник: РИА Новости

Нурсултан Назарбаев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности республики действующему президенту государства Касым-Жомарту Токаеву.

Эту информацию раскрыл пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

Айдос Укибай опроверг сообщения СМИ о том, что лидер нации Нурсултан Назарбаев с семьей покинул страну. По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.

Пресс-секретарь Назарбаева рассказал, что "ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны",- передает РИА Новости.

Беспорядки в Казахстане начались в первых числах января 2022 года. Протесты могли стать попыткой США подорвать решимость России бросить вызов НАТО.

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