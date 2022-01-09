Avia.pro: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Россия может атаковать армию Украины с семи направлений

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9 января 2022, 07:22 Источник: Avia.pro

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Киев нападет на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Российская Федерация может атаковать Вооруженные силы Украины с семи направлений. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на информацию, размещенную в американских СМИ, что в настоящий момент у украинской границы сосредоточены около ста тысяч российских военных. Они могут ударить по ВСУ с семи направлений в случае наступления киевской стороны на республики Донбасса, отмечает сайт.

Если претворится в жизнь данный сценарий, украинские силы «будут уничтожены в течение 48-72 часов», указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание NetEasе спрогнозировало, что в случае атаки ракетами «Нептун» по Крымскому мосту Украину ждет «яростное возмездие России».

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