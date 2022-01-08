Портал Sohu: моряки с британского фрегата Northumberland «запаниковали» в момент столкновения с российской субмариной в 2020-м

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8 января 2022, 20:51 Источник: «ПолитРоссия»

Британский фрегат Northumberland, Rob Powell / globallookpress.com

Моряки с британского фрегата Northumberland «запаниковали» в момент столкновения с российской подводной лодкой в 2020 году. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, согласно которой одна из субмарин РФ и судно Northumberland столкнулись в Атлантическом океане. Из обнародованных данных следует, что инцидент произошел в конце 2020-го. Лодка задела трос эхолокатора фрегата, который ее отслеживал.

Китайский сайт Sоhu акцентировал внимание на реакции моряков Королевского флота на случившееся. Они потеряли самообладание и принялись паниковать, отмечает портал.

«Британские моряки запаниковали в момент столкновения с российским кораблем, они начали громко кричать и ругаться», — указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что возможности подлодок РФ в Арктике вызывают злобу и ненависть у Соединенных Штатов.

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