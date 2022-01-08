Портал Sohu: моряки с британского фрегата Northumberland «запаниковали» в момент столкновения с российской субмариной в 2020-м

Моряки с британского фрегата Northumberland «запаниковали» в момент столкновения с российской подводной лодкой в 2020 году. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Некоторое время назад в СМИ появилась информация, согласно которой одна из субмарин РФ и судно Northumberland столкнулись в Атлантическом океане. Из обнародованных данных следует, что инцидент произошел в конце 2020-го. Лодка задела трос эхолокатора фрегата, который ее отслеживал.
Китайский сайт Sоhu акцентировал внимание на реакции моряков Королевского флота на случившееся. Они потеряли самообладание и принялись паниковать, отмечает портал.
«Британские моряки запаниковали в момент столкновения с российским кораблем, они начали громко кричать и ругаться», — указывается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее сегодня, капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что возможности подлодок РФ в Арктике вызывают злобу и ненависть у Соединенных Штатов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости