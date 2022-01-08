Капитан I ранга Дандыкин: возможности российских подлодок в Арктике вызывают злобу и ненависть у США

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8 января 2022, 20:14 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, mod_russia / globallookpress.com

Возможности российских подводных лодок в Арктическом регионе вызывают злобу и ненависть у Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с интернет-СМИ заявил капитан I ранга Василий Дандыкин.

Сайт «ПолитРоссия» пишет, что в прошлом месяце одна из отечественных субмарин отработала создание полыньи для всплытия во льду с помощью торпедной стрельбы. Учения были проведены в Арктике.

«Если лодка самостоятельно, без ледоколов, может пробить лед, это очень показательно. Это значит, что в случае необходимости она может нанести ракетный удар даже в воде, подо льдом», — отметил ставший собеседником портала Василий Дандыкин.

Он добавил, что возможности субмарин Штатов в Арктике «не столь хороши». По словам Дандыкина, российские подлодки проекта «Борей» в состоянии «проворачивать операции» по нереализуемому для американцев сценарию.

«И это, конечно, вызывает злобу и зависть и даже какую-то ненависть у США», — указал капитан I ранга.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Sohu написал, что удар гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет грозить американским кораблям «морской Немезидой».

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