Сайт Sohu: атака российскими гиперзвуковыми «Цирконами» будет грозить кораблям США «морской Немезидой»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2022, 19:46 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Атака российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет грозить кораблям Соединенных Штатов «морской Немезидой». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu констатирует, что «Цирконы» имеют дальность поражения более тысячи километров и в состоянии развивать скорость до девяти Махов. Сайт отмечает, что такие характеристики превращают перехват ракеты в фактически невыполнимую задачу даже для передовых комплексов ПВО западного производства.

Sohu указывает, что удар «Цирконами» будет грозить американским кораблям «настоящей "морской Немезидой"» (богиня возмездия в древнегреческой мифологии — АН).

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой снаряды «Циркон» и «Кинжал» могут уничтожить любое судно США и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости