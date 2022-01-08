Сайт Sohu: атака российскими гиперзвуковыми «Цирконами» будет грозить кораблям США «морской Немезидой»

Атака российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет грозить кораблям Соединенных Штатов «морской Немезидой». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Sohu констатирует, что «Цирконы» имеют дальность поражения более тысячи километров и в состоянии развивать скорость до девяти Махов. Сайт отмечает, что такие характеристики превращают перехват ракеты в фактически невыполнимую задачу даже для передовых комплексов ПВО западного производства.
Sohu указывает, что удар «Цирконами» будет грозить американским кораблям «настоящей "морской Немезидой"» (богиня возмездия в древнегреческой мифологии — АН).
Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой снаряды «Циркон» и «Кинжал» могут уничтожить любое судно США и НАТО.
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