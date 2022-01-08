Экс-разведчик Кедми: российские гиперзвуковые «Цирконы» и «Кинжалы» могут уничтожить любой корабль США и НАТО

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8 января 2022, 17:59 Источник: «Народные Новости»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» могут уничтожить любой корабль Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом в разговоре с интернет-СМИ заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Кедми отметил, что в первой половине наступившего года флот РФ должен получить снаряды «Циркон». Также ожидается, что продолжатся поставки в войска ракет воздушного базирования «Кинжал».

По словам собеседника журналистов, названое им гиперзвуковое оружие обладает «способностью уничтожения любого корабля США и НАТО».

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание The Washington Post написало, что президент Владимир Путин продемонстрировал способность сбивать с толку лидеров НАТО, требуя гарантий безопасности для России.

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