Washington Post: Путин продемонстрировал способность сбивать с толку лидеров НАТО, требуя гарантий безопасности для России

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8 января 2022, 17:12 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин продемонстрировал способность сбивать с толку лидеров Североатлантического альянса, требуя гарантий безопасности для Российской Федерации. Об этом говорится в материале американских СМИ.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО. В данных документах Москва, в частности, предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении. Также Владимир Путин предупредил, что найдет собственное «военно-техническое» решение проблемы, если альянс не прекратит свою агрессивную деятельность.

The Washington Post пишет, что глава России с помощью выдвинутых им требований сбил с толку западных руководителей. Они в итоге были вынуждены согласиться на переговоры с РФ. Переговоры должны состояться на следующей неделе.

«Путин продемонстрировал способность сбивать с толку лидеров НАТО и выводить Европу из равновесия, требуя всеобъемлющих гарантий безопасности», — отмечает американское издание.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Sohu указал, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС несколько часов «водили за нос» истребители F-22 вблизи Аляски.

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