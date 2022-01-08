Глава Минобороны Турции готов откликнуться на просьбу о помощи Казахстану
8 января 2022, 19:56Источник:
Anadolu
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Казахстан является важным партнером, поэтому Анкара следит за ситуацией с массовыми протестами в республике.
«Когда поступает просьба ... мы готовы оказывать всяческую помощь и поддержку нашим казахстанским братьям и сёстрам»,- высказал он.
При этом Акар надеется, что Казахстан справится в сложившейся ситуации собственными силами. Глава Минобороны назвал «очень важным» наступление мира и порядка в республике.
Ранее в МИД России сообщили, что обстановка после массовых беспорядков в Казахстане постепенно улучшается. Также местные власти анонсировали меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров.
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