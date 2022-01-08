Глава МВД Румынии: ношение текстильной маски с 8 января приравнивается к её отсутствию

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8 января 2022, 16:44

девушка в маске, фото: pixels.com

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде сообщил, что теперь ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию. Новые правила вступают в силу с 8 января.

«Специалисты говорят, что штамм «омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения вируса. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за её отсутствие»,- пояснил он в эфире телеканала Digi 24.

Боде напомнил, что штраф за отсутствие маски равен 570 долларам. По его словам, за ношением средств индивидуальной защиты будут следить сотрудники полиции и жандармы.

С 8 января местные жители старше 5 лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2.

Ранее сообщалось, что японские ученые изобрели защитную маску, которая светится под лучами ультрафиолета, если на ней есть следы коронавируса.

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