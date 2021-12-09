Японские ученые создали маску, которая светится от коронавируса

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9 декабря 2021, 19:16 Источник: ТАСС

Маска, Maksim Konstantinov/globallook.com

Японские ученые изобрели защитную маску, которая светится под лучами ультрафиолета, если на ней есть следы коронавируса. Разработчики считают, что она может стать простым и доступным тестом на COVID-19, сообщает агентство Kyodo.

Маску разработали ученые университета префектуры Киото. В испытаниях принимали участие 32 больных коронавирусом. Все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетом. По мере выздоровления свечение исчезало.

Чтобы достичь желаемого эффекта, ученые обработали съемный фильтр маски веществом, в которое входят антитела к коронавирусу, полученные из яиц страуса. Чтобы получить их, ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов, а затем из отложенных ими яиц извлекли антитела.

«Мы можем массово производить антитела из яиц страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый»,- заявил руководитель исследовательской группы Ясухиро Цукамото.

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