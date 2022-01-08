Сайт Avia.pro: приблизившийся к границам Крыма дрон США мог отработать условный удар по российскому полуострову

Приблизившийся к границам Крыма беспилотник Соединенных Штатов мог отработать условный удар по российскому полуострову. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад к границам Крыма приблизился американский дрон MQ-9 Reaper, вылетевший с Сицилии. Ресурс отмечает, что аппарат мог отработать нанесение условного удара по территории полуострова.
Такой вывод авторы сайта сделали на основе «приблизительного маршрута полета беспилотника».
В процитированном материале указывается, что MQ-9 Reaper способен нести бомбы Mark 82, которые в состоянии поражать наземные цели на дистанциях до 40-50 километров.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest написало, что российский ракетный комплекс «Корнет» опасен для танков НАТО.
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