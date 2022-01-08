Среди задержанных за участие в протестах в Казахстане есть иностранцы

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8 января 2022, 09:44 Источник: Telegram

беспорядки в Казахстане, t.me/ shot_shot

С начала протестов в Казахстане в полицию были доставлены более 4,2 тысячи человек. Согласно последней информации ситуативного центра МВД республики, среди задержанных есть иностранные граждане.

В МВД уточнили, что, по предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства, однако, не уточняется, какого именно.

Кроме того, сообщается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из населенных пунктов Жамбылской области Казахстана схрон оружия, в частности, несколько автоматов и пистолетов. Кроме того, в Алма-Ате были изъяты патроны, боеприпасы и похищенные вещи.

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