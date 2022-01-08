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Политолог Сатановский назвал вопросом времени войну между Западом и Россией

, 09:06 Источник: «Украина.ру»

Политолог Сатановский назвал вопросом времени войну между Западом и Россией
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский назвал вопросом времени вооруженный конфликт между Западом и Российской Федерацией. Такую точку зрения отечественный эксперт высказал в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По мнению Сатановского, война Запада и РФ является неизбежной.

«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — указал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что отставной полковник Виктор Баранец заявил о готовности Японии тратить миллиарды долларов на базы США с целью отобрать у России Курильские острова.

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