Портал Avia.pro: у России достаточно оружия, развертывание которого может заставить НАТО пойти на уступки Москве

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8 января 2022, 07:34 Источник: Avia.pro

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Chris Emil JanÃŸEn / globallookpress.com

У Российской Федерации достаточно оружия, развертывание которого может заставить Североатлантический альянс пойти на уступки Москве. На это указывается в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

В прошлом месяце МИД РФ обнародовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО. В данных документах предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Сайт Avia.pro пишет, что генсек альянса Йенс Столтенберг «полностью отверг» инициативы Москвы, касающиеся гарантий безопасности.

«НАТО не намерено идти на какой-либо на компромисс с Россией по базовому принципу, так как каждая страна может выбирать свои оборонные союзы», — в частности, заявил Столтенберг.

Портал отмечает, в свою очередь, что у РФ достаточно оружия, развертывание которого способно заставить западный блок пойти на уступки. Если российские военные разместят у западных границ страны ракеты средней дальности и гиперзвуковое вооружение, «НАТО вряд ли сможет продержаться более чем полгода под психологическим давлением», полагают авторы Avia.pro.

Ранее в субботу тот же интернет-ресурс допустил, что Москва ударит ракетами «Калибр» из Черного моря по военным альянса в случае их попытки вмешаться в конфликт на территории Донбасса.

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