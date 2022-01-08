Avia.pro: Россия может ударить «Калибрами» из Черного моря по военным НАТО в случае их попытки вмешаться в конфликт в Донбассе

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8 января 2022, 07:05 Источник: Avia.pro

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может ударить крылатыми ракетами «Калибр» из Черного моря по военным Североатлантического альянса в случае их попытки вмешаться в конфликт на территории Донбасса. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что для Москвы нет необходимости направлять свои наземные силы на восток Украины, если НАТО попытается вмешаться в ситуацию в Донбассе. В случае реализации такого сценария РФ может атаковать военных западного блока из акватории Черного моря «Калибрами», отмечает интернет-ресурс.

В процитированном материале указывается, что эффективность данных снарядов не вызывает сомнений после их применения против террористических группировок в Сирии.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сайт Strategic Culture назвал поставки украинской армии турецкого оружия «безрассудным шагом, чреватым катастрофой».

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