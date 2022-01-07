В одном из дворов Алма-Аты раздались три взрыва

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7 января 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

Казахстан, t.me/shot_shot

В одном из дворов Турксибского района Алма-Аты в Казахстане в пятницу, 7 января, раздались взрывы. Согласно последней информации местных журналистов, речь идет не менее чем о трех хлопках.

Сотрудница Sputnik Казахстан отметила, что самих взрывов не видела, но слышала громкие хлопки, после которых во дворе жилого дома начали бегать люди. Журналист уточнила, что закрыла жалюзи, после чего отошла от окна и выключила в квартире свет.

Отмечается, что было около трех взрывов, после чего ощущался резкий химический запах.

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