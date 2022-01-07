В Пензе при взрыве газа в многоквартирном доме погибли два человека

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7 января 2022, 10:52

фото: МЧС РФ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в многоквартирном доме на улице Мира произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека.

«На улице Мира в Пензе произошёл хлопок газа в многоквартирном доме … По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить»,- пояснил он.

Мельниченко прибыл на место происшествия для координации действий оперативного штаба. Губернатор поручил создать на базе школы №53 эвакуационный пункт для жителей подъезда, где произошел пожар. Сотрудники «скорой» и полиции провели поквартирный обход.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в Ялте после взрыва газового баллона обрушился многоквартирный дом.

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