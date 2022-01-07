В Пензе при взрыве газа в многоквартирном доме погибли два человека
7 января 2022, 10:52
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в многоквартирном доме на улице Мира произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека.
«На улице Мира в Пензе произошёл хлопок газа в многоквартирном доме … По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить»,- пояснил он.
Мельниченко прибыл на место происшествия для координации действий оперативного штаба. Губернатор поручил создать на базе школы №53 эвакуационный пункт для жителей подъезда, где произошел пожар. Сотрудники «скорой» и полиции провели поквартирный обход.
Ранее сообщалось, что 30 декабря в Ялте после взрыва газового баллона обрушился многоквартирный дом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.