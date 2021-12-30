В Ялте после взрыва газового баллона обрушился многоквартирный дом

В четверг в Ялте в одной из квартир трехэтажного жилого дома взорвался газовый баллон. В результате взрыва и начавшегося пожара обрушилась внешняя стена здания. Погибших нет. По данным республиканского управления МЧС, сейчас пожар локализован.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, к тушению пожара была привлечена группа применения беспилотных летательных аппаратов.
«Горение происходило на втором и третьем этажах дома. Организована работа оперативного штаба. Зафиксировано частичное обрушение перекрытия и внешней стены дома на площади 60 кв. метров. Проведена эвакуация 20 человек, в том числе четырех детей. Два человека пострадали», - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.
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