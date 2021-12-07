В доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

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7 декабря 2021, 11:03 Источник: прокуратура Нижегородской области

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила во вторник прокуратура Нижегородской области.

В сообщении отмечается, что происшествие случилось в доме № 15 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе регионального управления МЧС представителям СМИ в свою очередь сообщили, что прибывшие на место инцидента пожарно-спасательные подразделения выявили повреждение оконных конструкций в одной из квартир. Пожара и задымления не произошло. Эвакуация жителей здания не проводилась. Погибших нет.

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