В доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила во вторник прокуратура Нижегородской области.
В сообщении отмечается, что происшествие случилось в доме № 15 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде.
В пресс-службе регионального управления МЧС представителям СМИ в свою очередь сообщили, что прибывшие на место инцидента пожарно-спасательные подразделения выявили повреждение оконных конструкций в одной из квартир. Пожара и задымления не произошло. Эвакуация жителей здания не проводилась. Погибших нет.
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