В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа

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6 октября 2021, 12:28 Источник: ТАСС

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В жилом доме в Санкт-Петербурге в среду, 6 октября, произошел взрыв бытового газа. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем журналистам осведомленный источник в экстренных службах.

Согласно последним данным, сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе поступило в 11:33 среды. Источник отметил, что пожара после хлопка не последовало, однако оказались выбиты стекла в пяти окнах.

Известно, что в результате случившегося пострадал один человек, к настоящему моменту его передали прибывшим на место врачам скорой помощи.

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