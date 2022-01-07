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Суточный прирост числа зараженных COVID-19 в Швеции достиг нового максимума – 23 877

, 17:46 Источник: ТАСС

Суточный прирост числа зараженных COVID-19 в Швеции достиг нового максимума – 23 877
Стокгольм, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Швеции в минувшую среду достигло 23 877. Согласно последней информации, это максимальный суточный показатель в стране с начала пандемии.

Предыдущий максимальный прирост заболевших за 24 часа был зафиксирован в Швеции во вторник и составил 17 457.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории страны заразились 1 416 650 граждан. Количество пациентов, которые скончались в результате осложнений после заражения коронавирусной инфекцией, достигло 15 377.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что коронавирус подтвердился у короля и королевы Швеции.

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