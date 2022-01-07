В России выявили более 16,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
7 января 2022, 13:04
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 10 618 035 человек. Прирост по стране достиг 0,16%.
«За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек»,- пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3694, Санкт-Петербурге – 1291, Московской области – 899, Краснодарском крае – 404 и Свердловской области – 387.
Ранее сообщалось, что омикрон-штамм стали выявлять у людей, которые не покидали РФ.
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