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Михаил Мурашко: в России начали выявлять омикрон-штамм у людей, не выезжавших за границу

, 19:49 Источник: ТАСС

Михаил Мурашко: в России начали выявлять омикрон-штамм у людей, не выезжавших за границу
Михаил Мурашко, Alexander Kulebyakin/globallook.com

В России стали выявлять омикрон-штамм у людей, которые не покидали страну. Об этом сообщил в четверг, 6 января, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», - заявил министр на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Ранее сегодня в  Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном случае заражения омикрон- штаммом в Пермском крае. Болезнь у инфицированного протекала в легкой форме. 

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