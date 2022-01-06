В Роспотребнадзоре сообщили о первом случае заражения штаммом коронавируса «омикрон» в Пермском крае

Сотрудники Роспотребнадзора Пермского края утром в четверг, 6 января, сообщили, что на территории региона был зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон".
Согласно последней информации, зараженный новым вариантом COVID-19 гражданин прибыл в Пермь из Египта, он следовал транзитом через Москву.
После получения положительного теста на коронавирус пациент был госпитализирован в бокс ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница". Болезнь у человека протекала в легкой форме, к настоящему моменту он выздоровел.
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