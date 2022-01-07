Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию с массовыми беспорядками в Казахстане

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7 января 2022, 13:16

Владимир Путин и Никол Пашинян, фото: kremlin.ru

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию с массовыми беспорядками в Казахстане. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ»,- пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным обращением к нации. Глава республики приказал правоохранительным органам и военным открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Политик отметил, что местные власти не будут вести переговоры с «преступниками и убийцами».

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