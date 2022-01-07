Президент Казахстана назвал «глупостью» предложение провести переговоры с «преступниками и убийцами»

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7 января 2022, 12:09 Источник: РИА Новости

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 7 января, в ходе обращения к нации назвал «глупостью» предложение зарубежных стран провести переговоры с террористами.

«За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами»,- высказал глава республики.

Отмечается, что по мере стабилизации обстановки власти Казахстана будут поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу Интернета.

Ранее сообщалось, что Токаев приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

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