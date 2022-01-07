Президент Казахстана назвал «глупостью» предложение провести переговоры с «преступниками и убийцами»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 7 января, в ходе обращения к нации назвал «глупостью» предложение зарубежных стран провести переговоры с террористами.
«За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами»,- высказал глава республики.
Отмечается, что по мере стабилизации обстановки власти Казахстана будут поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу Интернета.
Ранее сообщалось, что Токаев приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.