Сайт Sohu: российская подлодка незаметно подошла к авианосной группе США у берегов Италии и затем «бесследно исчезла»
7 января 2022, 10:35
Российская субмарина незаметно подошла к авианосной группе Соединенных Штатов у берегов Италии и затем «бесследно исчезла». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Sohu пишет, что одна из российских подлодок класса «Кило» незаметно приблизилась у итальянского побережья к группе кораблей США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. Спустя некоторое время американские моряки заподозрили, что рядом с ними субмарина. В район ее нахождения был отправлен разведывательный самолет, однако лодка «бесследно исчезла», отмечает китайский ресурс.
Как сообщалось ранее в пятницу, сайт Sohu указал на то, что после поставки Финляндии истребителей F-35A угроза нападения на Санкт-Петербург или Калининград станет реальной.
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