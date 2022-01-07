Sohu: после поставки Финляндии американских самолетов F-35A угроза нападения на Санкт-Петербург или Калининград станет реальной

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7 января 2022, 09:21 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители F-35A, Staff Sgt. Alexander Cook / globallookpress.com

После поставки Финляндии американских истребителей F-35A угроза нападения на российские Санкт-Петербург или Калининград станет реальной. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой Хельсинки решил приобрести у Соединенных Штатов 64 истребителя пятого поколения F-35A. Также финские власти выступили с заявлениями, допускающими возможность подачи страной заявки на вступление в НАТО.

Портал Sohu отмечает, что вместе с F-35A армия Финляндии получит свыше сотни ракет класса «воздух-земля» AGM-158 JASSM. Данные снаряды в состоянии поражать любые наземные цели, в том числе и средства противовоздушной обороны. После поставки самолетов США военным Хельсинки угроза нападения на Санкт-Петербург или Калининград станет реальной, указывает китайский сайт.

Как сообщалось ранее в пятницу, ресурс Sohu написал, что Украина фактически стала американской «ловушкой для России».

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