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Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

, 10:31 Источник: Sputnik Казахстан

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях
протест, фото: t.me/ kazfreee/globallookpress.com

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в боевых операциях.

«Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции»,- пояснил он.

Абаев добавил, что в результате боевых операций все здания госорганов Алматы очищены от террористов. По его словам, многие правонарушители ликвидированы и задержаны. Сейчас прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям, продолжил представитель Администрации Президента.

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