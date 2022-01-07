МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных преступников

В МВД Казахстана сообщили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 ранены. В первые дни 2022 года в стране начались массовые беспорядки из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.
«26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено»,- отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 6 января в городе Алматы началась масштабная зачистка от радикалов. МВД предупредило о намерении уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие.
Во время антитеррористической операции в четверг погиб сотрудник местного телеканала «Алматы» и 18 силовиков, еще 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии получили ранения и травмы.
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