МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных преступников

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7 января 2022, 09:31 Источник: РИА Новости

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

В МВД Казахстана сообщили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 ранены. В первые дни 2022 года в стране начались массовые беспорядки из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.

«26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено»,- отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 6 января в городе Алматы началась масштабная зачистка от радикалов. МВД предупредило о намерении уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие.

Во время антитеррористической операции в четверг погиб сотрудник местного телеканала «Алматы» и 18 силовиков, еще 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии получили ранения и травмы.

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