МВД Казахстана предупредило: тех участников беспорядков, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение

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6 января 2022, 19:26 Источник: Sputnik Казахстан

Беспорядки в Алматы, t.me/shot_shot /globallook.com

Тех участников беспорядков в Казахстане, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. Об этом заявило министерство внутренних дел республики, сообщает Sputnik Казахстан.

Во второй половине дня 6 января в городе Алматы началась масштабная зачистка от радикалов.

«Зачистка сейчас идет по всему городу, сведений о погибших нет», – говорится в сообщении агентства. Указывается также, что от радикалов освобождена алматинская Площадь Республики. Под контролем властей в настоящее время находятся все здания госорганов.

В городе прекращено вещание всех телеканалов. По радио транслируется оповещение об антитеррористической операции.

По данным журналистов, на окраинах Алматы мародеры по-прежнему грабят магазины и забрасывают камнями тех, кто пытается вести фото- или видеосъемку.

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