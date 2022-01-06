МВД Казахстана предупредило: тех участников беспорядков, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение

Тех участников беспорядков в Казахстане, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. Об этом заявило министерство внутренних дел республики, сообщает Sputnik Казахстан.
Во второй половине дня 6 января в городе Алматы началась масштабная зачистка от радикалов.
«Зачистка сейчас идет по всему городу, сведений о погибших нет», – говорится в сообщении агентства. Указывается также, что от радикалов освобождена алматинская Площадь Республики. Под контролем властей в настоящее время находятся все здания госорганов.
В городе прекращено вещание всех телеканалов. По радио транслируется оповещение об антитеррористической операции.
По данным журналистов, на окраинах Алматы мародеры по-прежнему грабят магазины и забрасывают камнями тех, кто пытается вести фото- или видеосъемку.
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