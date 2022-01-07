Sohu: в случае нападения Токио на Курилы в результате контратаки России может пострадать архипелаг, на котором расположена Япония

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7 января 2022, 07:43 Источник: «ПолитРоссия»

Японские военные, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

В случае нападения Токио на российские Курилы в результате контратаки Москвы может пострадать архипелаг, на котором расположена Япония. Реализация такого сценария допускается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu констатирует, что японские власти не отказались от претензий на Курильские острова. Авторы сайта полагают, что в будущем восточноазиатское государство может попытаться захватить данные территории силой.

«В настоящее время Япония уже активно готовится к войне, проводя модернизацию вертолетоносца “Идзумо”, а также внедряя американские истребители F-35 и систему ПРО США “Иджис”. После формирования военно-морского и воздушного боевого потенциала, вполне вероятно, военные операции будут проводиться на четырех островах», — пишет Sohu.

При этом в процитированном материале указывается на то, что «для Токио сегодня просто невозможно быть противником России». В случае нападения на Курилы в результате «ожесточенной» контратаки Москвы «может пострадать даже архипелаг, на котором расположена Страна восходящего солнца», отмечает китайский ресурс.

Как сообщалось ранее, сайт Sohu не исключил, что Пентагон постигнет «катастрофа», если авианосцы Соединенных Штатов атакуют РФ.

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