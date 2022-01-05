Портал Sohu: Пентагон может постичь «катастрофа», если авианосцы США атакуют Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

5 января 2022, 22:39 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Harry S. Truman, US Navy / globallookpress.com

Пентагон может постичь «катастрофа», если американские авианосцы атакуют Российскую Федерацию. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«В распоряжении ВМС США есть одиннадцать авианосцев, и в теории они могут быть задействованы в борьбе с РФ», — пишет сайт Sohu.

Портал отмечает, что корабли Соединенных Штатов беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В процитированном материале указывается, что для уничтожения авианосца будет достаточно одного-двух таких снарядов.

Китайский ресурс предрекает, что в случае промаха «Цирконов» Москва задействует свои атомные субмарины или ядерные подводные беспилотники «Посейдон». В итоге атака авианосцев может вылиться в «катастрофу» для Пентагона.

Как сообщалось ранее в среду, портал Sohu написал, что после указа президента Владимира Путина о российском Северном флоте «руководство НАТО охватила паника».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости